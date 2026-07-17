Visites Guidées du Château de Thulon, Château de Thulon, Lantignié

Informations pratiques

Visites Guidées du Château de Thulon 19 et 20 septembre Château de Thulon Rhône

visites gratuites limitées à 35 personnes sur inscription préalable obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La visite du Château de Thulon, qui n’est habituellement pas ouvert au public, vous dévoilera une histoire riche et tourmentée. Fief médiéval transformé à la Renaissance pour devenir l’un des rares marquisats du Beaujolais, il subira les vicissitudes de la Révolution pour nous parvenir aujourd’hui à la fois meurtri et sublimé. Nous vous accueillerons tout d’abord pour un exposé de 20 à 30 minutes dans le cuvage (assis), puis nous partirons à la découverte des indices architecturaux qui permettent de comprendre les modifications subies et pourquoi l’on change d’époque juste en poussant une porte… Nous serons ravis de vous faire découvrir un bel ensemble viticole, de belles pièces de réceptions et les travaux réalisés en 2025 et 2026 sur la terrasse.

La visite pourra se prolonger, pour ceux qui le souhaitent, par quelques ateliers de présentation du patrimoine vivant : ebenisterie, tapisserie,…

Accès

Les visites sont gratuites mais sur inscription préalable obligatoire sur le site www.chateaudethulon.fr Pour le bon déroulement de ces journées, le nombre de visiteurs doit être limité à 35 par visite. Aussi nous n’accepterons pas de visiteur sans réservation préalable. MERCI

Château de Thulon 6 chemin de Thulon 69430 Lantignié Lantignié 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chateaudethulon.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaudethulon.fr »}] [{« link »: « http://www.chateaudethulon.fr »}] La visite du Château de Thulon, qui n’est habituellement pas ouvert au public, vous dévoilera une histoire riche et tourmentée. Fief médiéval transformé à la Renaissance, il subira les vicissitudes de la Révolution pour nous parvenir aujourd’hui à la fois meurtri et sublimé.

Nous vous accueillerons tout d’abord pour un exposé de 20 à 30 minutes dans le cuvage (assis), puis nous partirons à la découverte des indices architecturaux qui permettent de comprendre les modifications subies et pourquoi on change d’époque juste en poussant une porte… Vous pourrez découvrir de belles pièces de réceptions et voir les travaux réalisés début 2025 sur la terrasse. Les visites sont gratuites mais sur inscription préalable obligatoire sur le site www.chateaudethulon.fr Pour le bon déroulement de ces journées, le nombre de visiteurs doit être limité à 35 par visite. Aussi nous n’accepterons pas de visiteur sans réservation préalable. Merci

Journées européennes du patrimoine

©Ministère de la culture