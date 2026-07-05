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AGENDA · Lantignié

Visites guidées gratuites du Château de Thulon Château de Thulon Lantignié

samedi 19 septembre 2026 · Château de Thulon · Lantignié

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Château de Thulon
Adresse
6 chemin de Thulon
Ville
69430 Lantignié
Département
Rhône
Tarif

Lantignié

Visites guidées gratuites du Château de Thulon

Château de Thulon 6 chemin de Thulon Lantignié Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le Château de Thulon, vous dévoilera une histoire riche et tourmentée. Fief médiéval transformé à la Renaissance, il subira les vicissitudes de la Révolution pour nous parvenir aujourd’hui à la fois meurtri et sublimé… venez découvrir !!
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Château de Thulon 6 chemin de Thulon Lantignié 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Thulon Castle will reveal a rich and turbulent history. Originally a medieval stronghold transformed during the Renaissance, it weathered the upheavals of the Revolution to reach us today, both scarred and sublime… come and discover it for yourself!!

L’événement Visites guidées gratuites du Château de Thulon Lantignié a été mis à jour le 2026-07-05 par Beaujolais Tourisme