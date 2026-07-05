Visites guidées gratuites du Château de Thulon Château de Thulon Lantignié
samedi 19 septembre 2026 · Château de Thulon · Lantignié
Informations pratiques
Lantignié
Visites guidées gratuites du Château de Thulon
Château de Thulon 6 chemin de Thulon Lantignié Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Château de Thulon, vous dévoilera une histoire riche et tourmentée. Fief médiéval transformé à la Renaissance, il subira les vicissitudes de la Révolution pour nous parvenir aujourd’hui à la fois meurtri et sublimé… venez découvrir !!
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Château de Thulon 6 chemin de Thulon Lantignié 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Thulon Castle will reveal a rich and turbulent history. Originally a medieval stronghold transformed during the Renaissance, it weathered the upheavals of the Revolution to reach us today, both scarred and sublime… come and discover it for yourself!!
L’événement Visites guidées gratuites du Château de Thulon Lantignié a été mis à jour le 2026-07-05 par Beaujolais Tourisme