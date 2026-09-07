Visites guidées du château et de son parc, Château de Xonville, Xonville

Informations pratiques

Visites guidées du château et de son parc 19 et 20 septembre Château de Xonville Meurthe-et-Moselle

Les groupes seront limités à une quinzaine de personnes pour les visites guidées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parc sera ouvert en visite libre. Pour la visite du château, des guides accompagneront les visiteurs et partageront leur connaissance des lieux et les problématiques de conservation et de restauration qui se posent à l’heure actuelle, tant au niveau des bâtiments que des espaces naturels.

Les visites commentées seront organisées en fonction de l’afflux des visiteurs. Une buvette sera ouverte pour l’occasion.

Château de Xonville 33, rue du Bas 54800 Xonville Xonville 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est Ce qu’on appelle localement le « château » de Xonville est en fait une maison-forte dont la fonction principale a progressivement fini par devenir celle d’un relais de chasse. Le bâtiment actuel a été bâti sur les fondations du précédent, incendié par les troupes françaises au début de la guerre de Trente ans.

L’association des Amis du Château de Xonville a été créée à l’initiative des propriétaires. Elle a pour objectifs principaux de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du château et de son parc, de favoriser l’animation du domaine, et enfin de faciliter la documentation sur le site, son contexte et son histoire.

Le parc sera ouvert en visite libre. Pour la visite du château, des guides accompagneront les visiteurs .

© Benjamin Charmetant