Visites guidées du domaine, La cour de Lestre, Lestre

Informations pratiques

Visites guidées du domaine 19 et 20 septembre La cour de Lestre Manche

4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis de la Cour de Lestre vous accueille le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 15h à 17h pour des visites guidées du domaine.

Grande ferme fortifiée dont l’histoire remonte au 11e siècle. Des batiments en péril nécessitent d’important travaux de sauvegarde.

Exposition dans la grange de photographies et de documents sur l’histoire du domaine.

Collation de produits locaux.

La cour de Lestre 1 La Cour, 50310 Lestre Lestre 50310 Manche Normandie 07 59 61 77 69 http://lacourdelestre.com Ce manoir fortifié situé en bord de mer s’inscrit dans une histoire architecturale longue allant de la préhistoire ou haut Moyen Âge jusqu’au présent dont il subsiste encore des structures visibles. Forteresse remaniée au fil du temps, le domaine devient une résidence aristocratique de style classique au début du XVIIIᵉ siècle. Parking à proximité, accès individuel.

L’association des Amis de la Cour de Lestre vous accueille le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 15h à 17h pour des visites guidées du domaine.

© Hélène Antoine de Lestre