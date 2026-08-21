Visites guidées du moulin, Moulin-musée de Ménetreuil, Ménetreuil

Informations pratiques

Visites guidées du moulin 19 et 20 septembre Moulin-musée de Ménetreuil Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entièrement restauré dans son état des années 1950, le Moulin-Musée de Ménetreuil vous invite à découvrir l’univers fascinant de la meunerie traditionnelle. Actionné par la force de l’eau, ce moulin hydraulique témoigne d’un savoir-faire ancestral qui a façonné la vie rurale pendant des siècles.

Au fil de votre visite, observez les engrenages, les mécanismes et les meules en mouvement. Du grain de blé à la farine, découvrez les différentes étapes de la fabrication et comprenez le rôle essentiel du meunier dans l’alimentation d’autrefois.

Tout au long de l’après-midi, les guides du musée vous accompagnent dans les différentes salles du moulin. Une visite vivante ponctuée d’explications et de démonstrations pour comprendre le fonctionnement de cette remarquable mécanique hydraulique.

Moulin-musée de Ménetreuil 25 route de Montjay, 71470 Ménetreuil Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://ecomusee-de-la-bresse.com https://www.facebook.com/ecomusee.bressebourguignonne Situé face à une île à la confluence de la Sâne vive et la Sâne morte, le moulin-musée de Ménetreuil a été choisi pour accueillir la Maison de l’eau, élément omniprésent en Bresse avec ses rivières et ses étangs. Découvrir le moulin, c’est non seulement découvrir des techniques et une industrie, mais c’est aussi aller à la rencontre de l’histoire, des hommes, de l’espace social, culturel et naturel dans lequel il s’inscrit.

Entièrement restauré dans son état des années 1950, le Moulin-Musée de Ménetreuil vous invite à découvrir l’univers fascinant de la meunerie traditionnelle. Actionné par la force de l’eau, ce moulin …

©Q Danel