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Visites guidées du passage Pommeraye, Passage Pommeraye, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Passage Pommeraye · Nantes

Visites guidées du passage Pommeraye, Passage Pommeraye, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Passage Pommeraye
Adresse
rue de la Fosse, 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 25 personnes. Lieu de rdv communiqué à la prise d'inscription.

Visites guidées du passage Pommeraye Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00 Passage Pommeraye Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes. Lieu de rdv communiqué à la prise d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visites commentées : redécouvrez ce site incontournable à travers son histoire et son architecture !

Passage Pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}] Louis Pommeraye fait édifier de 1840 à 1843 ce passage couvert considéré comme l’un des plus beaux du 19e siècle. Axe de circulation piétonnier et espace commercial, il permet la liaison Ville-Port. Tramway 1 : Commerce
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