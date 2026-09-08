Visites guidées du passage Pommeraye, Passage Pommeraye, Nantes

Informations pratiques

Visites guidées du passage Pommeraye Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00 Passage Pommeraye Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes. Lieu de rdv communiqué à la prise d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visites commentées : redécouvrez ce site incontournable à travers son histoire et son architecture !

Passage Pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}] Louis Pommeraye fait édifier de 1840 à 1843 ce passage couvert considéré comme l’un des plus beaux du 19e siècle. Axe de circulation piétonnier et espace commercial, il permet la liaison Ville-Port. Tramway 1 : Commerce

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