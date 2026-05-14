Visites guidées du Prieuré de Villesalem Villesalem Journet

Journet

Visites guidées du Prieuré de Villesalem

Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le prieuré de Villesalem est un joyau du Poitou roman. L’église, édifiée au 12e siècle, présente un très bel ensemble sculpté où végétaux et figures animales s’entrecroisent.

Venez y découvrir la légende du basilic, les lions et bien d’autres animaux extraordinaires qui s’y cachent !

À découvrir en famille avec la Chasse au trésor (à partir de 7 ans).

Du 4 juillet au 31 août, tous les après-midis, sauf le mardi (fermeture), de 14h30 à 18h30

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .

Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53

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English : Visites guidées du Prieuré de Villesalem

L’événement Visites guidées du Prieuré de Villesalem Journet a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne