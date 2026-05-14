Visites guidées du Prieuré de Villesalem Villesalem Journet
Visites guidées du Prieuré de Villesalem Villesalem Journet samedi 4 juillet 2026.
Journet
Visites guidées du Prieuré de Villesalem
Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-08-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le prieuré de Villesalem est un joyau du Poitou roman. L’église, édifiée au 12e siècle, présente un très bel ensemble sculpté où végétaux et figures animales s’entrecroisent.
Venez y découvrir la légende du basilic, les lions et bien d’autres animaux extraordinaires qui s’y cachent !
À découvrir en famille avec la Chasse au trésor (à partir de 7 ans).
Du 4 juillet au 31 août, tous les après-midis, sauf le mardi (fermeture), de 14h30 à 18h30
Sans réservation.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .
Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53
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English : Visites guidées du Prieuré de Villesalem
L’événement Visites guidées du Prieuré de Villesalem Journet a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne