Visites guidées du site archéologique, Amphithéâtre de Grand, Grand
samedi 19 septembre 2026 · Amphithéâtre de Grand · Grand
Informations pratiques
Visites guidées du site archéologique 19 et 20 septembre Amphithéâtre de Grand Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’Histoire frappe à votre porte !
Offrez-vous une parenthèse hors du temps : plongez au cœur de l’Antiquité en famille ou entre amis. Nos guides passionnés rythmeront votre visite avec des explications adaptées à vos envies.
Toutes les heures à partir de 10h15 / Durée : 20 min par monument
Amphithéâtre de Grand 18 bis rue de l’amphithéâtre 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est
Les journées européennes du patrimoine à Grand Antiquité Amphithéâtre
CD88
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