Visites guidées du site archéologique, Amphithéâtre de Grand, Grand

Informations pratiques

Visites guidées du site archéologique 19 et 20 septembre Amphithéâtre de Grand Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Histoire frappe à votre porte !

Offrez-vous une parenthèse hors du temps : plongez au cœur de l’Antiquité en famille ou entre amis. Nos guides passionnés rythmeront votre visite avec des explications adaptées à vos envies.

Toutes les heures à partir de 10h15 / Durée : 20 min par monument

Amphithéâtre de Grand 18 bis rue de l’amphithéâtre 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est

Les journées européennes du patrimoine à Grand Antiquité Amphithéâtre

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