Visites guidées du site archéologique, Amphithéâtre, Grand

Informations pratiques

Visites guidées du site archéologique 19 et 20 septembre Amphithéâtre Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Histoire frappe à votre porte !

Offrez-vous une parenthèse hors du temps : plongez au cœur de l’Antiquité en famille ou entre amis. Nos guides passionnés rythmeront votre visite avec des explications adaptées à vos envies.

Toutes les heures à partir de 10h15 / Durée : 20 min par monument.

Amphithéâtre 18bis rue de l’Amphithéâtre, 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est Long de 148 mètres au niveau du corridor central, cet amphithéâtre figure parmi les plus grands édifices de ce type dans l’Empire romain. Après une première phase de construction à la fin du Ier siècle, l’édifice a été rénové par la suite, comme en témoigne le grand appareil du corridor occidental. Implanté dans un vallon, l’amphithéâtre se distingue par son plan original : la partie sud est adossée à la pente naturelle, tandis qu’une façade monumentale se dressait au nord.

L’Histoire frappe à votre porte !

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