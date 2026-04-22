Spectacle Mémoire de pierres Grand

Grand

Spectacle Mémoire de pierres

rue de l’Amphithéâtre Grand Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Spectacle équestre et pyrotechnie par la compagnie Cantera et Sky Light

Et si les vestiges du passé pouvaient reprendre vie sous vos yeux ?

Au cœur de l’amphithéâtre de Grand, le spectacle Mémoire de pierres vous invite à un voyage où l’histoire se mêle à la poésie et où les esprits du lieu retrouvent leur souffle.

Ce spectacle immersif conjugue art équestre, narration, arts de feu, son et lumière pour offrir une expérience inédite et spectaculaire. Guidé par les chevaux et les silhouettes intemporelles qui veillent sur le site, le public traverse une succession de tableaux envoûtants où les pierres s’illuminent, se réveillent et racontent.

Dans cette mise en scène grandiose, chaque mouvement, chaque flamme, chaque pas des chevaux redonne vie à la mémoire du lieu. Une invitation à ressentir la puissance du patrimoine autrement vivant, vibrant, incarné.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges à partir du 15 mai.Tout public

8 .

rue de l’Amphithéâtre Grand 88350 Vosges Grand Est +33 3 29 06 77 37 grandlagalloromaine@vosges.fr

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English :

Equestrian show and pyrotechnics by Cantera and Sky Light

What if the vestiges of the past could be brought to life before your very eyes?

In the heart of the Grand amphitheater, the Mémoire de pierres show invites you on a journey where history mingles with poetry and the spirits of the place find their breath.

This immersive show combines equestrian art, storytelling, fire art, sound and light to offer a unique and spectacular experience. Guided by the horses and timeless silhouettes that watch over the site, the audience passes through a succession of spellbinding tableaux where the stones light up, wake up and tell their story.

In this grandiose setting, every movement, every flame, every step of the horses brings the memory of the site to life. An invitation to experience the power of heritage in a different way: alive, vibrant, embodied.

Reservations required at the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges from May 15.

L’événement Spectacle Mémoire de pierres Grand a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DE L’OUEST DES VOSGES