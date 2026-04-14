L’archéologie au service des mystères : une visite clownesque, Amphithéâtre de Grand, Grand

L’archéologie au service des mystères : une visite clownesque 13 et 14 juin Amphithéâtre de Grand Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Pour les Journées européennes de l’archéologie, Champion et Ultrason, de la cie Les 2 de la Spontanée, vous convient à une visite clownesque et décalée de l’amphithéâtre de Grand ! La forme est drôle, surprenante, mais néanmoins savante !

À l’amphithéâtre : visite décalée avec “les 2 de la Spontanée” à 11h, 15h et 16h30 / Durée 1h / Tout public à partir de 10 ans

Ateliers autour de l’archéologie

Amphithéâtre et mosaïque / De 10h à 13h et de 14h à 18h

Amphithéâtre de Grand 18 bis rue de l’amphithéâtre 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est

“Quand l’Histoire propose, l’imagination dispose ! À Grand, les mystères de la cité gallo-romaine invitent chacun à laisser libre cours à son imagination. JEA Journées européennes de l’archéologie

Cie les 2 de la spontanée