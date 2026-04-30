Grand

A la recherche de la cité perdue

4 rue de la mosaïque Grand Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

En famille, ou entre amis, explorez la cité antique de Grand ! De la mosaïque à l’amphithéâtre, laissez-vous entraîner par des défis ludiques jusqu’à la découverte d’un secret bien caché.

Information pratique départ du jeu depuis l’amphithéâtre ou la mosaïque, conseillé à partir de 8 ans.Tout public

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4 rue de la mosaïque Grand 88350 Vosges Grand Est +33 3 29 06 77 37 grandlagalloromaine@vosges.fr

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English :

With family or friends, explore the ancient city of Grand! From the mosaics to the amphitheater, let yourself be carried away by playful challenges until you discover a well-hidden secret.

Practical information: game starts from the amphitheater or the mosaic, recommended for ages 8 and up.

L’événement A la recherche de la cité perdue Grand a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DE L’OUEST DES VOSGES