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Visites guidées du Sporting-Casino par Kevin Laussu Sporting Casino Soorts-Hossegor

dimanche 20 septembre 2026 · Sporting Casino · Soorts-Hossegor

Visites guidées du Sporting-Casino par Kevin Laussu Sporting Casino Soorts-Hossegor

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sporting Casino
Adresse
119 Avenue Maurice Martin
Ville
40150 Soorts-Hossegor
Département
Landes
Tarif

Soorts-Hossegor

Visites guidées du Sporting-Casino par Kevin Laussu

Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée du Sporting Casino
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Le samedi 20 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, partez à la découverte du Sporting Casino d’Hossegor en compagnie de Kevin Lassus. Cette visite guidée vous invite à explorer l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique, témoin du patrimoine local.

Départs 10h 11h 14h 15h 16h 17h
Entrée gratuite, sur inscription en ligne ou à l’office de tourisme (groupes limités à 30 personnes maximum)

Lieu de rendez-vous devant le Sporting Casino d’Hossegor.   .

Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 

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English : Visites guidées du Sporting-Casino par Kevin Laussu

L’événement Visites guidées du Sporting-Casino par Kevin Laussu Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Hossegor

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