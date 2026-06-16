Visite guidée Sur les pas de l’architecte Bernard Durand Soorts-Hossegor jeudi 13 août 2026.

Soorts-Hossegor

Visite guidée Sur les pas de l’architecte Bernard Durand

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Sur les pas de l’architecte Bernard Durand par Kevin Laussu.

Unanimement célébré pour la création de l’église de la Trinité, Bernard Durand devient à partir des années 1950 l’une des personnalités les plus marquantes de l’architecture hossegorienne.

Jeudi 13 août

10h 12h

Rendez-vous Office de Tourisme d’Hossegor

Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Hossegor .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite guidée Sur les pas de l’architecte Bernard Durand

In the Footsteps of Architect Bernard Durand, by Kevin Laussu.

L’événement Visite guidée Sur les pas de l’architecte Bernard Durand Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Hossegor