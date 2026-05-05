Visites guidées Espeluche au fil du temps, Salle des Fêtes d’Espeluche, Espeluche

Visites guidées Espeluche au fil du temps 19 et 20 septembre Salle des Fêtes d’Espeluche Drôme

Visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Espeluche au fil du temps

Visite commentée du centre du village ancien.

Salle des Fêtes d’Espeluche 26780 Espeluche Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0672276301

Journées européennes du patrimoine 2026

© VUILLAUME Isabelle