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Visites guidées Espeluche au fil du temps, Salle des Fêtes d’Espeluche, Espeluche

Visites guidées Espeluche au fil du temps, Salle des Fêtes d’Espeluche, Espeluche

Visites guidées Espeluche au fil du temps, Salle des Fêtes d’Espeluche, Espeluche samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Salle des Fêtes d'Espeluche

Adresse : 26780 Espeluche

Ville : 26780 Espeluche

Département : Drôme

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Visite gratuite

Visites guidées Espeluche au fil du temps 19 et 20 septembre Salle des Fêtes d’Espeluche Drôme

Visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Espeluche au fil du temps

Visite commentée du centre du village ancien.

Salle des Fêtes d’Espeluche 26780 Espeluche Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0672276301
Journées européennes du patrimoine 2026

© VUILLAUME Isabelle

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