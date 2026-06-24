Visites guidées estivales de Saint-André-de-Bâgé RD 28 Saint-André-de-Bâgé

Informations pratiques

Saint-André-de-Bâgé

Visites guidées estivales de Saint-André-de-Bâgé

RD 28 Eglise romane de Saint André de Bâgé Saint-André-de-Bâgé Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Profitez d’un moment culturel et convivial en visitant cette église classé monument historique dès 1840. L’édifice du XIème siècle, l’un des plus beau de l’Ain, reste une visite incontournable pour tous les amoureux de l’Art roman.

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RD 28 Eglise romane de Saint André de Bâgé Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 56 66 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

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English : Summer Guided Tours of Saint-André-de-Bâgé

Enjoy a cultural and enjoyable experience by visiting this church, which has been designated a historic monument since 1840. The 11th-century building, one of the most beautiful in the Ain department, remains a must-see for all lovers of Romanesque art.

L’événement Visites guidées estivales de Saint-André-de-Bâgé Saint-André-de-Bâgé a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux