Visites guidées estivales en cité médiévale d’Ainay le Château Place du Champ de Foire Ainay-le-Château

Informations pratiques

Ainay-le-Château

Visites guidées estivales en cité médiévale d’Ainay le Château

Place du Champ de Foire Médiathèque Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Cette très agréable déambulation comprend la visite de la Tour de l’Horloge. Le visiteur revit le passé médiéval d’Ainay l’une des 17 châtellenies des seigneurs de Bourbon. Ses remparts ceints de fossés dominent encore glorieusement la Sologne.

Gratuit.

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Place du Champ de Foire Médiathèque Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05

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English :

This very pleasant stroll includes a visit to the Clock Tower. Visitors can relive Ainay’s medieval past: one of the 17 fiefdoms of the Lords of Bourbon. Its ramparts, surrounded by moats, still proudly overlook the Sologne region.

Free admission.

L’événement Visites guidées estivales en cité médiévale d’Ainay le Château Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-13 par Montluçon Tourisme