Tournoi Open de tennis Tennis club Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

Tournoi Open de tennis

Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-25

Tournoi de tennis pour licenciés.

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Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 80 11 20 tcainay03@gmail.com

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English :

Tennis tournament for licensed players.

L’événement Tournoi Open de tennis Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-09 par Montluçon Tourisme