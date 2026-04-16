Tournoi Open de tennis Tennis club Ainay-le-Château
Tournoi Open de tennis Tennis club Ainay-le-Château samedi 25 juillet 2026.
Ainay-le-Château
Tournoi Open de tennis
Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-25
Tournoi de tennis pour licenciés.
.
Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 80 11 20 tcainay03@gmail.com
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English :
Tennis tournament for licensed players.
L’événement Tournoi Open de tennis Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-09 par Montluçon Tourisme
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