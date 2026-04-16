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Tournoi Open de tennis Tennis club Ainay-le-Château

Tournoi Open de tennis Tennis club Ainay-le-Château samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Tennis club

Adresse : Rue de Salvert

Ville : 03360 Ainay-le-Château

Département : Allier

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Ainay-le-Château

Tournoi Open de tennis

Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-25

Tournoi de tennis pour licenciés.
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Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 80 11 20  tcainay03@gmail.com

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English :

Tennis tournament for licensed players.

L’événement Tournoi Open de tennis Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-09 par Montluçon Tourisme

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