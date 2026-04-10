Les Guinguettes du Bistrot Culture Théâtre de Verdure Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

Les Guinguettes du Bistrot Culture

Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Les Guinguettes du Bistrot Culture reviennent dans les fossés d’Ainay-le-Château avec une programmation éclectique de découvertes musicales

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Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91

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English :

Les Guinguettes du Bistrot Culture return to the ditches of Ainay-le-Château with an eclectic program of musical discoveries

L’événement Les Guinguettes du Bistrot Culture Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par Montluçon Tourisme