Les Guinguettes du Bistrot Culture Théâtre de Verdure Ainay-le-Château
Les Guinguettes du Bistrot Culture Théâtre de Verdure Ainay-le-Château dimanche 12 juillet 2026.
Ainay-le-Château
Les Guinguettes du Bistrot Culture
Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09
Les Guinguettes du Bistrot Culture reviennent dans les fossés d’Ainay-le-Château avec une programmation éclectique de découvertes musicales
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Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91
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English :
Les Guinguettes du Bistrot Culture return to the ditches of Ainay-le-Château with an eclectic program of musical discoveries
L’événement Les Guinguettes du Bistrot Culture Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par Montluçon Tourisme
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