Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Guinguettes du Bistrot Culture Théâtre de Verdure Ainay-le-Château

Les Guinguettes du Bistrot Culture Théâtre de Verdure Ainay-le-Château dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : Rue des Fossés

Ville : 03360 Ainay-le-Château

Département : Allier

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ainay-le-Château

Les Guinguettes du Bistrot Culture

Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Les Guinguettes du Bistrot Culture reviennent dans les fossés d’Ainay-le-Château avec une programmation éclectique de découvertes musicales
  .

Théâtre de Verdure Rue des Fossés Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 60 40 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Guinguettes du Bistrot Culture return to the ditches of Ainay-le-Château with an eclectic program of musical discoveries

L’événement Les Guinguettes du Bistrot Culture Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Ainay-le-Château (Allier)