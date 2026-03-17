Brocante Ainay-le-Château
Brocante Ainay-le-Château mardi 14 juillet 2026.
Brocante
Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Traditionnelle grande brocante du 14 juillet, sur la Place du Champ de Foire et aux abords.
Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice pour clôturer la journée.
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Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05
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English :
Traditional large-scale flea market on July 14th, in and around the Place du Champ de Foire.
Torchlight procession and fireworks to round off the day.
L’événement Brocante Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme