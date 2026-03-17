Brocante

Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Traditionnelle grande brocante du 14 juillet, sur la Place du Champ de Foire et aux abords.

Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice pour clôturer la journée.

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Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05

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English :

Traditional large-scale flea market on July 14th, in and around the Place du Champ de Foire.

Torchlight procession and fireworks to round off the day.

L’événement Brocante Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme