Théâtre L’Impératrice de Rome Salle des fêtes Ainay-le-Château
Théâtre L’Impératrice de Rome Salle des fêtes Ainay-le-Château dimanche 7 juin 2026.
Ainay-le-Château
Théâtre L’Impératrice de Rome
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le portrait récit initiatique et puissant d’une femme désenchantée.
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Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 42 12 49 mediatheque.ainay@wanadoo.fr
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English :
A powerful, initiatory portrait of a disenchanted woman.
L’événement Théâtre L’Impératrice de Rome Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme
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