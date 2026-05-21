Théâtre L’Impératrice de Rome Salle des fêtes Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

Théâtre L’Impératrice de Rome

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le portrait récit initiatique et puissant d’une femme désenchantée.

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Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 42 12 49 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

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English :

A powerful, initiatory portrait of a disenchanted woman.

L’événement Théâtre L’Impératrice de Rome Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme