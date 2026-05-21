Concours de pétanque Stade Municipal Ainay-le-Château
Concours de pétanque Stade Municipal Ainay-le-Château samedi 13 juin 2026.
Ainay-le-Château
Concours de pétanque
Stade Municipal Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Sortez vos boules et affûtez vos tirs, l’Association Pétanque d’Ainay-le-Château vous donne rendez-vous pour son grand concours annuel !
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Stade Municipal Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 01 54 95
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English :
Get out your boules and sharpen your shots, the Association Pétanque d’Ainay-le-Château invites you to its annual competition!
L’événement Concours de pétanque Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme
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