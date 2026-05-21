Concours de pétanque Stade Municipal Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

Concours de pétanque

Stade Municipal Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Sortez vos boules et affûtez vos tirs, l’Association Pétanque d’Ainay-le-Château vous donne rendez-vous pour son grand concours annuel !

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Stade Municipal Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 01 54 95

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English :

Get out your boules and sharpen your shots, the Association Pétanque d’Ainay-le-Château invites you to its annual competition!

L’événement Concours de pétanque Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme