Un après-midi Tennis en famille Tennis club Ainay-le-Château
Un après-midi Tennis en famille Tennis club Ainay-le-Château samedi 30 mai 2026.
Ainay-le-Château
Un après-midi Tennis en famille
Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Tennis Club d’Ainay-le-Château vous invite à sa grande journée Animation Parents-Enfants !
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Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 80 11 20 tcainay03@gmail.com
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English :
The Tennis Club d’Ainay-le-Château is pleased to invite you to its Parents-Children Fun Day!
L’événement Un après-midi Tennis en famille Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme
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