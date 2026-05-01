Un après-midi Tennis en famille Tennis club Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

Un après-midi Tennis en famille

Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Tennis Club d’Ainay-le-Château vous invite à sa grande journée Animation Parents-Enfants !

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Tennis club Rue de Salvert Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 80 11 20 tcainay03@gmail.com

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English :

The Tennis Club d’Ainay-le-Château is pleased to invite you to its Parents-Children Fun Day!

L’événement Un après-midi Tennis en famille Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme