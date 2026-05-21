Gala de danse 2026 Salle des fêtes Ainay-le-Château
Gala de danse 2026 Salle des fêtes Ainay-le-Château samedi 13 juin 2026.
Ainay-le-Château
Gala de danse 2026
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
LE CIRQUE FAIT SON ENTRÉE AU GALA DE DANSE !
Sortez les confettis et préparez-vous à en prendre plein les yeux !
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Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
THE CIRCUS ENTERS THE DANCE GALA!
Get out the confetti and get ready to be amazed!
L’événement Gala de danse 2026 Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme
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