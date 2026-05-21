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Gala de danse 2026 Salle des fêtes Ainay-le-Château

Gala de danse 2026 Salle des fêtes Ainay-le-Château samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 03360 Ainay-le-Château

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 5 5 5

Ainay-le-Château

Gala de danse 2026

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

LE CIRQUE FAIT SON ENTRÉE AU GALA DE DANSE !
Sortez les confettis et préparez-vous à en prendre plein les yeux !
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Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

THE CIRCUS ENTERS THE DANCE GALA!
Get out the confetti and get ready to be amazed!

L’événement Gala de danse 2026 Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme

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