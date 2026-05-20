Cinéma Compostelle Place du champ de foire Ainay-le-Château
Cinéma Compostelle Place du champ de foire Ainay-le-Château mardi 9 juin 2026.
Ainay-le-Château
Cinéma Compostelle
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
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Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
L’événement Cinéma Compostelle Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-05-20 par Montluçon Tourisme
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