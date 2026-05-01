Marche gourmande Salle des fêtes Ainay-le-Château
Marche gourmande Salle des fêtes Ainay-le-Château samedi 30 mai 2026.
Ainay-le-Château
Marche gourmande
Salle des fêtes Place du champ de foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Marche + repas moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Participez à la 2ème édition de la marche gourmande organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ainay le château. Deux parcours de 6 km et 12 km sont proposés, avec ravitaillements sur le chemin et un repas en fin de marche.
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Salle des fêtes Place du champ de foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 08 45 10
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English :
Take part in the 2nd edition of the gourmet walk organized by the Ainay le Château firefighters’ association. Two routes of 6 km and 12 km are proposed, with refreshments along the way and a meal at the end of the walk.
L’événement Marche gourmande Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme
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