Marche gourmande Salle des fêtes Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

Marche gourmande

Salle des fêtes Place du champ de foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Marche + repas moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Participez à la 2ème édition de la marche gourmande organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ainay le château. Deux parcours de 6 km et 12 km sont proposés, avec ravitaillements sur le chemin et un repas en fin de marche.

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Salle des fêtes Place du champ de foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 08 45 10

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English :

Take part in the 2nd edition of the gourmet walk organized by the Ainay le Château firefighters’ association. Two routes of 6 km and 12 km are proposed, with refreshments along the way and a meal at the end of the walk.

L’événement Marche gourmande Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-29 par Montluçon Tourisme