Spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas Place du Champ de Foire Ainay-le-Château
vendredi 17 juillet 2026 · Place du Champ de Foire · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Ainay-le-Château
Spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas
Place du Champ de Foire Médiathèque d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La médiathèque accueille le spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas… par la compagnie Ton und Kischen le vendredi 17 juillet à 20h30, sur le parvis des remparts derrière l’église.
Prix libre.
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Place du Champ de Foire Médiathèque d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr
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English :
The media library is hosting the show: ONCE UPON A TIME… OR MAYBE NOT? by the Ton und Kischen theater company on Friday, July 17 at 8:30 p.m., on the plaza by the ramparts behind the church.
Pay what you can.
L’événement Spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-02 par Montluçon Tourisme
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