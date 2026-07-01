Spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas Place du Champ de Foire Ainay-le-Château

Informations pratiques

Ainay-le-Château

Spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas

Place du Champ de Foire Médiathèque d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La médiathèque accueille le spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas… par la compagnie Ton und Kischen le vendredi 17 juillet à 20h30, sur le parvis des remparts derrière l’église.

Prix libre.

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Place du Champ de Foire Médiathèque d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

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English :

The media library is hosting the show: ONCE UPON A TIME… OR MAYBE NOT? by the Ton und Kischen theater company on Friday, July 17 at 8:30 p.m., on the plaza by the ramparts behind the church.

Pay what you can.

L’événement Spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-07-02 par Montluçon Tourisme