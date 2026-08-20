Visites guidées et animations historiques au château de Valleroy, Château de Valleroy, Vallerois-le-Bois

Informations pratiques

Visites guidées et animations historiques au château de Valleroy 19 et 20 septembre Château de Valleroy Haute-Saône

5 € par adulte | Gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le château de Valleroy lors d’une visite guidée. Vous pourrez également déguster un verre d’hypocras à la taverne et des gaufres au feu de bois.

Des ateliers de reconstitutions historiques des XIIe, XIIIe et XIVe siècles seront proposés.

Château de Valleroy 5 rue du Château, 70000 Vallerois-le Bois Vallerois-le-Bois 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 88 75 46 68 https://chateau-de-valleroy.fr Ce château d’allure médiévale a été construit au XIIIe siècle. Il a subi de nombreuses modifications, notamment au XVIe siècle par la famille Vaudrey, noble famille franc-comtoise rendue célèbre par ses chevaliers valeureux. En ruine dans les années 1990, il a été repris par une famille qui s’est donné pour objectif de le sauver. parking près de l’église.

Visites guidées

© Pascal Stritt