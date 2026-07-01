Visites guidées et commentées, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou

Informations pratiques

Visites guidées et commentées 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine du Quiou Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un médiateur de l’association Pierres Vives vous accompagne pour le tour des vestiges de la villa et vous fait découvrir son contexte géologique et historique, ses différentes parties ainsi que le mode de vie des gallo-romains.

Villa gallo-romaine du Quiou rue de la villa romaine 22630, Le Quiou Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 83 41 13 https://pierres-vives.blogspot.com/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22017237 La villa gallo-romaine du Quiou est située sur la route vers Tréfumel.

Coordonnées GPS : 48°21’00.0″N 2°00’45.3″W

Le numéro de téléphone fixe* est celui d’Olivier Leroux, président de l’association Pierres Vives 02 96 83 41 13 / le portable est celui de Béatrice Poissonnier, vice-présidente et responsable des guides 06 85 26 72 05.

Le siège de l’Association Pierres Vives est à la mairie.

Un médiateur vous accompagne pour le tour des vestiges de la villa.

©Pierres Vives