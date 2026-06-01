Visites guidées et dégustations d’huile d’olive au moulin Bastide du Laval, Moulin Bastide du Laval, Cadenet

Visites guidées et dégustations d’huile d’olive au moulin Bastide du Laval Samedi 27 juin, 10h45 Moulin Bastide du Laval Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:45:00+02:00 – 2026-06-27T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:45:00+02:00 – 2026-06-27T11:45:00+02:00

Cette année, nous sommes heureux de participer à une nouvelle édition des Journées du Patrimoine de Pays, un événement incontournable qui met à l’honneur la richesse et la diversité de notre patrimoine.

À cette occasion, rendez-vous à la Bastide du Laval le samedi 27 juin 2026 pour découvrir les coulisses de notre moulin et plonger dans l’univers de l’oléiculture.

Au programme :

• À 10h45, une visite guidée du moulin pour percer les secrets de fabrication de nos huiles d’olive.

• Une dégustation de l’ensemble de nos huiles d’olive ainsi que des autres produits du domaine.

Tout au long de la journée, profitez également :

• De balades libres et pédagogiques au cœur de notre oliveraie et du moulin, accompagnées de supports explicatifs et d’un audioguide.

• D’une dégustation gratuite de nos huiles d’olive et de nos vins.

Cet événement est une belle opportunité de mettre en lumière le savoir-faire ancestral et moderne qui se cache derrière l’oléiculture et la production d’huile d’olive, et de le partager avec le plus grand nombre.

Moulin Bastide du Laval Cadenet 84160 Cadenet 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rendez-vous le samedi 27 juin au moulin Bastide du Laval à l’occasion de la nouvelle édition des Journées du Patrimoine de Pays 2026. Visite guidée dégustation

Bastide du Laval