Visites guidées et saynètes théâtralisées au château, Château de CoëtCandec, Locmaria-Grand-Champ

Informations pratiques

Visites guidées et saynètes théâtralisées au château 19 et 20 septembre Château de CoëtCandec Morbihan

Possibilité de pique-niquer sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des visites guidées sont organisées avec la découverte de la tour qui a été restaurée, des saynètes théâtralisées sont à découvrir.

Des jeux en bois sont mis à disposition pour les petits et grands.

Château de CoëtCandec Coët-Candec, 56390, Locmaria-Grand-Champ Locmaria-Grand-Champ 56390 Morbihan Bretagne 0685590639 https://lesamisdecoetcandec.fr/ https://www.facebook.com/Les-Amis-de-Co%C3%ABtcandec-240513559676748;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091378;https://soutenir.fondation-patrimoine.org/projects/chateau-de-coetcandec-a-locmaria-grand-champ-fr;https://lesamisdecoetcandec.fr/partenaires/ Le château est une juxtaposition d’habitations successives dont chacune a subi des transformations au cours du temps (au 19e siècle, agrandissement; suppression des meneaux des baies et élargissement des ouvertures primitives ; murs, poutres et poutrelles des plafonds sont recouverts de plâtre ; dallages remplacés par des parquets point de Hongrie…).

Le château comporte une enceinte entourée de murs et de fossés, deux tours au nord. Nouvelle entrée au nord avec pastiche de châtelet à deux tours. La partie centrale du château date de la fin du 16e siècle. La façade Est conserve une tour d’escalier polygonale et un avant-corps renfermant les latrines. Une troisième partie achève le château vers le sud, comprenant une grosse tour à l’angle sud-ouest.

Cheminées sculptées d’armoiries démontées et installées au château des Rohan à Pontivy dans les années 1960. parking

Visites guidées avec la découverte de la tour restaurée, saynètes théâtralisées sont à découvrir.

©lesamisdecoetcandec