Visites guidées et théâtralisées devant les principaux sites, St Romain de Surieu- Site de la St Lazare, Saint-Romain-de-Surieu

Informations pratiques

Visites guidées et théâtralisées devant les principaux sites Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 St Romain de Surieu- Site de la St Lazare Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites guidées (durée: 2h) du site historique de la St Lazare et de Surieu lors des Journées européennes du patrimoine.

Des saynètes théâtrales sont proposées devant les principaux sites. Des photos seront exposées pour expliquer les nombreux travaux de restauration du site par des BENEVOLES de l’association « Les Amis de la St Lazare ».

Observation d’une tour du Moyen Âge et d’une église du XIIème siècle.

St Romain de Surieu- Site de la St Lazare Montée de Surieu- St Romain de Surieu 38150 Saint-Romain-de-Surieu 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0611087749 Lieu historique du Moyen âge: tour médiévale, remparts, site bucolique avec une source, vieux murs. Parking dans un pré à la Montée de Surieu à proximité des lieux du patrimoine- Route et chemins forestiers.

Journées européennes du patrimoine

©Autorise Solange Arbel