Visites guidées flash de la chapelle durant l’été Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Visites guidées flash de la chapelle durant l’été

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Visites guidées flash de la chapelle

Pendant trente minutes, l’équipe de médiation vous invite à une promenade architecturale pour découvrir la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp.

Cette visite est l’occasion de comprendre la conception de ce chef-d’œuvre de l’architecture moderne et d’appréhender comment la chapelle s’inscrit dans le renouveau de l’art sacré.

À l’issue de cette visite express, un temps de questions personnalisées vous sera proposé.

Informations pratiques

*Dates Mercredi 1er, jeudi 2, dimanche 5, mercredi 8, jeudi 9, dimanche 12, mercredi 15, jeudi 16, mercredi 22, jeudi 23, dimanche 26, mercredi 29, jeudi 30 juillet.

Dimanche 2, mercredi 5, jeudi 6, dimanche 9, mercredi 12, jeudi 13, dimanche 16, mercredi 19, jeudi 20, dimanche 23, mercredi 26, jeudi 27, dimanche 30 août.

*Horaires 10h30 visite en français, 14h visite en allemand, 15h visite en français, 16h visite en anglais.

Attention il n’y a pas de visites guidées le dimanche matin à 10h30, à 15h le dimanche 5 juillet, le dimanche 2 août.

*Sous réserve de modifications de dernière minute.

Jauge à partir de 2 personnes. Visite limitée à 30 personnes.

Conditions Sur inscription. Visite incluse dans le droit d’entrée habituel.

Langues Français, allemand et anglais selon les horaires. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

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English : Visites guidées flash de la chapelle durant l’été

L’événement Visites guidées flash de la chapelle durant l’été Ronchamp a été mis à jour le 2026-03-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)