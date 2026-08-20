Visites guidées historiques et archéologiques, Citadelle du Château-d’Oléron, Le Château-d’Oléron

Informations pratiques

Visites guidées historiques et archéologiques Dimanche 20 septembre, 15h00 Citadelle du Château-d’Oléron Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du site sur lequel s’élève la citadelle du XVIIe siècle. Cette visite commentée et documentée retrace l’histoire du lieu, depuis les occupations celtiques, romaines, scandinaves et médiévales jusqu’à l’édification de la forteresse. Animée par un Casteloléronais passionné, elle intègre les découvertes historiques et archéologiques les plus récentes.

Citadelle du Château-d’Oléron Avenue de la Citadelle, 17480 Le Château-d’Oléron, France Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ile-oleron-marennes.com/preparer-mes-vacances/quoi-faire/patrimoine-et-musees/citadelle-du-chateau-d-oleron Richelieu ordonna sa construction en 1630 sur les vestiges de l’ancien château médiéval.

L’ouvrage fut achevé sous les ordres de Sébastien Le Prestre de Vauban.

Entre temps, la vocation de la place forte avait changé. Elle venait dorénavant s’insérer dans le système de défense de l’Arsenal Royal de Rochefort, ordonné par Colbert en 1666. A partir de 1689, la construction des ouvrages à cornes, du côté du marais, entraîne l’expropriation d’une partie de la ville.

En 1700, une nouvelle ville est structurée au sein de la nouvelle enceinte fortifiée, selon un plan à damier et autour de la place d’armes. Forteresse à la fonction défensive, la citadelle a également abrité des corps de disciplinaires, des internés civils et religieux pendant la terreur, et des prisonniers politiques en 1870. Le 17 avril 1945, un bombardement aérien, détruit nombres d’éléments de la citadelle. La place forte sera remise en état à partir de 1988. Elle abrite aujourd’hui des salles d’exposition et accueille des manifestations culturelles. Parking.

Découverte du site où est implantée la citadelle du XVIIe siècle. Époque celtique, romaine, scandinave, médiévale…, par un Casteloleronais, tenant compte des découvertes récentes.

© Dessin Michel Garnier