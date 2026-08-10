Visites guidées Journées Européennes du patrimoine Place fontaine de Thaïs Saint-Nazaire-en-Royans
samedi 19 septembre 2026 · Place fontaine de Thaïs · Saint-Nazaire-en-Royans
Informations pratiques
Saint-Nazaire-en-Royans
Visites guidées Journées Européennes du patrimoine
Place fontaine de Thaïs Aqueduc Espace Royans & Vercors Saint-Nazaire-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de Saint Nazaire en Royans et de son emblématique aqueduc lors d’une visite guidée gratuite. Une belle occasion de découvrir l’histoire, le patrimoine et les richesses du village. Inscription auprès de l’office de tourisme.
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Place fontaine de Thaïs Aqueduc Espace Royans & Vercors Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 54 info@vercors-drome.com
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English :
Set out to explore Saint-Nazaire-en-Royans and its iconic aqueduct on a free guided tour. This is a wonderful opportunity to discover the village’s history, heritage, and attractions. Register at the tourist office.
L’événement Visites guidées Journées Européennes du patrimoine Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme