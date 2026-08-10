Visites guidées Journées Européennes du patrimoine Place fontaine de Thaïs Saint-Nazaire-en-Royans

Informations pratiques

Saint-Nazaire-en-Royans

Visites guidées Journées Européennes du patrimoine

Place fontaine de Thaïs Aqueduc Espace Royans & Vercors Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte de Saint Nazaire en Royans et de son emblématique aqueduc lors d’une visite guidée gratuite. Une belle occasion de découvrir l’histoire, le patrimoine et les richesses du village. Inscription auprès de l’office de tourisme.

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Place fontaine de Thaïs Aqueduc Espace Royans & Vercors Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 54 info@vercors-drome.com

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English :

Set out to explore Saint-Nazaire-en-Royans and its iconic aqueduct on a free guided tour. This is a wonderful opportunity to discover the village’s history, heritage, and attractions. Register at the tourist office.

L’événement Visites guidées Journées Européennes du patrimoine Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vercors Drôme