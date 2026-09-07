VISITES GUIDÉES : LA DISTILLERIE PERSYN, Distillerie Persyn, Houlle

Informations pratiques

VISITES GUIDÉES : LA DISTILLERIE PERSYN Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Distillerie Persyn Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondée par la famille Decocq en 1812, cette distillerie perpétue les savoirfaire traditionnels uniques du territoire. Lors de visites guidées, les techniques de fabrication de la plus ancienne distillerie de grains en activité de France vous seront révélées et n’auront plus de secrets pour vous !

Distillerie Persyn Houlle Houlle 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Fondée par la famille Decocq en 1812, cette distillerie perpétue les savoirfaire traditionnels uniques du territoire. Lors de visites guidées, les techniques de fabrication de la plus ancienne de en…

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