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VISITES GUIDÉES : LA DISTILLERIE PERSYN, Distillerie Persyn, Houlle

dimanche 20 septembre 2026 · Distillerie Persyn · Houlle

VISITES GUIDÉES : LA DISTILLERIE PERSYN, Distillerie Persyn, Houlle

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Distillerie Persyn
Adresse
Houlle
Ville
62910 Houlle
Département
Pas-de-Calais

VISITES GUIDÉES : LA DISTILLERIE PERSYN Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Distillerie Persyn Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondée par la famille Decocq en 1812, cette distillerie perpétue les savoirfaire traditionnels uniques du territoire. Lors de visites guidées, les techniques de fabrication de la plus ancienne distillerie de grains en activité de France vous seront révélées et n’auront plus de secrets pour vous !

Distillerie Persyn Houlle Houlle 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Fondée par la famille Decocq en 1812, cette distillerie perpétue les savoirfaire traditionnels uniques du territoire. Lors de visites guidées, les techniques de fabrication de la plus ancienne de en…

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