Visites guidées, Les jardins de Brogieux, Roiffieux

Visites guidées 6 et 7 juin Les jardins de Brogieux Ardèche

8 €/ personne et gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Depuis ces jardins nés au XVIIIe siècle, une vue imprenable sur les Alpes s’offre aux visiteurs. Ce lieu d’exception abrite une remarquable collection d’agrumes, de lauriers, de palmiers, soigneusement disposés dans des vases d’Anduze. Les Jardins de Brogieux offrent une parenthèse de sérénité et d’émerveillement, où il fait bon frâner entre les roses et les orangers. Accompagnés d’un guide, les visiteurs peuvent ainsi plonger dans l’histoire de ce lieu unique et savourer un instant hors du temps.

Les jardins de Brogieux 155, route de Chardon, 07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Roiffieux 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 67 64 21 http://www.les-jardins-de-brogieux.fr Jardin privé de 2 ha, créé au XVIIIe siècle, qui offre une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. Doté de terrasses à la française, agrémenté de bassins, ce jardin abrite agrumes, lauriers et palmiers en vases d’Anduze et est orné de buis taillés en topiaires, d’un cèdre du Liban et d’un if de Chine. Une exposition permet de fixer quelques jalons de l’histoire de ce jardin et de l’époque de sa création.

Depuis ces jardins nés au XVIIIe siècle, une vue imprenable sur les Alpes s’offre aux visiteurs. Ce lieu d’exception abrite une remarquable collection d’agrumes, de lauriers, de palmiers, disposés de…

©Anne Detanger