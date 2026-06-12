Visites guidées Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont
Visites guidées Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Nicolas-d’Aliermont
Visites guidées
Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Chaque jeudi de juillet et d’août à 15h, explorez l’univers fascinant du temps avec nos visites guidées estivales. Des horloges anciennes aux mécanismes modernes, chaque pièce raconte une histoire. Parfait pour les curieux et les passionnés ! Réservez vite, l’aventure vous attend.
Informations 02 35 04 53 98 ou musee@mairie-sna.fr .
Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr
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L’événement Visites guidées Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-06-08 par Seine-Maritime Attractivité
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