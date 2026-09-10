Visites guidées : Soieries volantes, rêves d’orients, Musée du Tisserand Dauphinois, La Bâtie-Montgascon

Informations pratiques

Visites guidées : Soieries volantes, rêves d’orients 19 et 20 septembre Musée du Tisserand Dauphinois Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites guidées : Soieries volantes, rêves d’orients

Proposée en partenariat avec l’association Imagin’air, l’exposition temporaire « Soieries volantes, rêves d’Orient » présente une collection inédite de cerfs-volants chinois en soie, suspendus sous les sheds de l’ancienne usine de tissage. Dans ce lieu chargé d’histoire, l’architecture industrielle sert d’écrin à une mise en scène aérienne et poétique.

À travers une visite guidée, laissez-vous porter par ces œuvres suspendues : chaque cerf-volant raconte une histoire, évoque un mythe, une divinité ou un aspect de la culture chinoise traditionnelle, offrant un aperçu vivant et symbolique de cet héritage millénaire

Musée du Tisserand Dauphinois 76, rue des Tisserands, 38110 La Bâtie-Montgascon La Bâtie-Montgascon 38110 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 83 08 99 http://museedutisserand.fr https://www.facebook.com/musee.dutisserand.5/ Le musée du Tisserand Dauphinois présente un ensemble patrimonial industriel unique témoignant de plus de 200 ans d’histoire du tissage de la soie en Nord-Dauphiné. A43 et D75

Visites guidées : Soieries volantes, rêves d’orients

©Musée du Tisserand Dauphinois