Visites guidées street art – Fontaine, Hotel de ville de Fontaine, Fontaine

Informations pratiques

Visites guidées street art – Fontaine Samedi 19 septembre, 10h00 Hotel de ville de Fontaine Isère

Prix libre. LImité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

L’Association grenobloise Paste-Up Festival France (PUFF) propose des visites guidées pour découvrir le street art dans différents quartiers de la Métropole.

Plusieurs visites sont proposées dans le cadre des journées européennes du patrimoine 2026

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L’Association grenobloise Paste-Up Festival France (PUFF) propose des visites guidées pour découvrir le street art dans différents quartiers de la Métropole.

©ALG