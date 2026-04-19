Visites guidées, visites ludiques et activités pour les enfants Châteaux en fête Château de la Rue Lalinde

Lalinde

Visites guidées, visites ludiques et activités pour les enfants Châteaux en fête

Château de la Rue 310 Chemin Château Larue Lalinde Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-01

Découvrez l’histoire de ce lieu méconnu… soyez parmi les rares personnes à être entrés au sein des remparts du XIIème siècle et profitez de la vue en haut de la tour à 22 mètres, sur toute la vallée de la Dordogne.

Réservation obligatoire en ligne (pas d’accès sans réservation préalable). Chaque créneau de visite est limité en nombre de place. Merci de bien respecter les modalités d’inscription pour une organisation optimale.

Cette animation se déroule en intérieur.

Au cours de cette animation, seront accessibles les extérieurs, la terrasse à l’intérieur des remparts, le logis médiéval et la tour. .

Château de la Rue 310 Chemin Château Larue Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 78 53 chateauxenfete@chateaularue.com

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English : Visites guidées, visites ludiques et activités pour les enfants Châteaux en fête

L’événement Visites guidées, visites ludiques et activités pour les enfants Châteaux en fête Lalinde a été mis à jour le 2026-04-11 par Groupe CDT 24