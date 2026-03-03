Atelier artistique | A la manière d’Henri Matisse Médiathèque Lalinde

Atelier artistique | A la manière d’Henri Matisse

Médiathèque 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

L’artiste Agnès Denjean nous fait le plaisir de revenir à la médiathèque pour animer un nouvel atelier artistique. Elle proposera un atelier découpage et collage à la manière d’Henri Matisse . Atelier pour adultes et ados.

Places limitées, inscriptions obligatoires. .

Médiathèque 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

