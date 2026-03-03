Atelier artistique | A la manière d’Henri Matisse Médiathèque Lalinde
Atelier artistique | A la manière d’Henri Matisse Médiathèque Lalinde mercredi 22 avril 2026.
Atelier artistique | A la manière d’Henri Matisse
Médiathèque 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
L’artiste Agnès Denjean nous fait le plaisir de revenir à la médiathèque pour animer un nouvel atelier artistique. Elle proposera un atelier découpage et collage à la manière d’Henri Matisse . Atelier pour adultes et ados.
Places limitées, inscriptions obligatoires. .
Médiathèque 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier artistique | A la manière d’Henri Matisse
L’événement Atelier artistique | A la manière d’Henri Matisse Lalinde a été mis à jour le 2026-02-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides