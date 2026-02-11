Atelier danse Café associatif l’Imaginaire Lalinde
Atelier danse Café associatif l’Imaginaire Lalinde samedi 21 février 2026.
Atelier danse
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Catherine, enseignante en danse vous propose un atelier danse en groupe, à 2 ou en solo, tous styles . De 7 à 107ans buvette sur place. .
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier danse
L’événement Atelier danse Lalinde a été mis à jour le 2026-02-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides