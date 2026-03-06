Vide grenier Lalinde

Vide grenier

Place de la Bazinie Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez chiner les objets vendus par les exposants lors du vide-grenier organisé par l’US Lalinde Basket afin de financer l’achat de matériel pour le club.

Buvette et restauration sur place. .

Place de la Bazinie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 58 38 46

