Vide grenier Lalinde

Vide grenier
Place de la Bazinie Lalinde Dordogne
2026-05-31
Venez chiner les objets vendus par les exposants lors du vide-grenier organisé par l’US Lalinde Basket afin de financer l’achat de matériel pour le club.
Buvette et restauration sur place. .
Place de la Bazinie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 58 38 46
