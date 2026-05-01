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Atelier fabrication de tapis et scrabble Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Atelier fabrication de tapis et scrabble Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Atelier fabrication de tapis et scrabble Café associatif l’Imaginaire Lalinde mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Café associatif l'Imaginaire

Adresse : 4 rue du Pont

Ville : 24150 Lalinde

Département : Dordogne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lalinde

Atelier fabrication de tapis et scrabble

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Et si vous tressiez et destressiez autour d’un jeu ? Œuvre collective au programme.   .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 18 92 38  contact@assolimaginaire.fr

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English : Atelier fabrication de tapis et scrabble

L’événement Atelier fabrication de tapis et scrabble Lalinde a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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