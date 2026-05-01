Atelier fabrication de tapis et scrabble Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Lalinde

Atelier fabrication de tapis et scrabble

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Et si vous tressiez et destressiez autour d’un jeu ? Œuvre collective au programme. .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 18 92 38 contact@assolimaginaire.fr

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English : Atelier fabrication de tapis et scrabble

L’événement Atelier fabrication de tapis et scrabble Lalinde a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides