Atelier fabrication de tapis et scrabble Café associatif l’Imaginaire Lalinde
Atelier fabrication de tapis et scrabble Café associatif l’Imaginaire Lalinde mercredi 27 mai 2026.
Lalinde
Atelier fabrication de tapis et scrabble
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Et si vous tressiez et destressiez autour d’un jeu ? Œuvre collective au programme. .
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 18 92 38 contact@assolimaginaire.fr
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English : Atelier fabrication de tapis et scrabble
L’événement Atelier fabrication de tapis et scrabble Lalinde a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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