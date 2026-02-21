Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid Le Jardin d’Ingrid Lalinde
Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid Le Jardin d’Ingrid Lalinde samedi 6 juin 2026.
Lalinde
Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid
Le Jardin d’Ingrid Chemin des Gabariers, impasse du Souci Lalinde Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Au bord du canal de Lalinde, un jardin champêtre romantique avec des massifs à l’anglaise, une roseraie, des plans d’eau, des rocailles, un jardin de curé, un petit potager fleuri et une cabane végétalisée. Le parc est animé d’épouvantails. Superficie 5600 m². .
Le Jardin d’Ingrid Chemin des Gabariers, impasse du Souci Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 19 24 54
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English : Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid
L’événement Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid Lalinde a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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