Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid Le Jardin d’Ingrid Lalinde

Lalinde

Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid

Le Jardin d’Ingrid Chemin des Gabariers, impasse du Souci Lalinde Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Au bord du canal de Lalinde, un jardin champêtre romantique avec des massifs à l’anglaise, une roseraie, des plans d’eau, des rocailles, un jardin de curé, un petit potager fleuri et une cabane végétalisée. Le parc est animé d’épouvantails. Superficie 5600 m². .

Le Jardin d’Ingrid Chemin des Gabariers, impasse du Souci Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 19 24 54

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English : Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid

L’événement Rendez-vous aux jardins | Le jardin d’Ingrid Lalinde a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides