Visites happy hour sur l’histoire des places de la ville Amiens

Visites happy hour sur l’histoire des places de la ville

Places au Fil, de l’Hôtel de Ville Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-08-13 18:45:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Installez-vous confortablement en terrasse, un verre à la main, et laissez-vous emporter par une vue à 360 degrés sur l’histoire de la ville !

Ici chaque gorgée vous rapprochera un peu plus des récits fascinants qui ont façonné nos places.

Venez savourer un instant de convivialité où l’histoire, l’architecture et l’urbanisme seront servis comme sur un plateau, comme une délicieuse planche apéro !

La consommation sur place est à la charge des participants.

Durée 45 mn.

RENDEZ-VOUS

• Jeudi 30 juillet à 18h Place au Fil

RDV au pied du Beffroi

• Jeudi 13 août à 18h Place de l’Hôtel de Ville

RDV dans la cour de l’Hôtel de Ville.

Réservation bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90

Installez-vous confortablement en terrasse, un verre à la main, et laissez-vous emporter par une vue à 360 degrés sur l’histoire de la ville !

Ici chaque gorgée vous rapprochera un peu plus des récits fascinants qui ont façonné nos places.

Venez savourer un instant de convivialité où l’histoire, l’architecture et l’urbanisme seront servis comme sur un plateau, comme une délicieuse planche apéro !

La consommation sur place est à la charge des participants.

Durée 45 mn.

RENDEZ-VOUS

• Jeudi 30 juillet à 18h Place au Fil

RDV au pied du Beffroi

• Jeudi 13 août à 18h Place de l’Hôtel de Ville

RDV dans la cour de l’Hôtel de Ville.

Réservation bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90 .

Places au Fil, de l’Hôtel de Ville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

Sit back and enjoy a 360-degree view of the city’s history!

Here, every sip will bring you a little closer to the fascinating stories that have shaped our squares.

Come and enjoy a moment of conviviality where history, architecture and urban planning are served up on a platter, like a delicious aperitif plank!

On-site consumption is at participants’ own expense.

Duration: 45 min.

RENDEZ-VOUS

? Thursday, July 30, 6pm: Place au Fil

RDV at the foot of the Belfry

? Thursday, August 13 at 6pm: Place de l’Hôtel de Ville

Meet in the courtyard of the Hôtel de Ville.

Reservations: bit.ly/resaAMAH or 03 22 22 58 90

L’événement Visites happy hour sur l’histoire des places de la ville Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS