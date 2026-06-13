Visites insolites Etang de Jean Etang de Jean Mervans

Mervans

Visites insolites Etang de Jean

Etang de Jean 10, le Martret Mervans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-20

Visites insolites de l’Office de Tourisme Etang de Jean. Sculptures, outils anciens et étang Comment transformer un vieux fer, une pierre ou un bout de bois en une création artistique ? Vous le saurez en visitant ce lieu qui possède un atelier de plus de 300 objets et une cave qui renferme de nombreux outils de la vie courante d’antan. Une balade autour de l’étang prolongera le moment.

Nombre de places limité Réservation obligatoire .

Etang de Jean 10, le Martret Mervans 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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L’événement Visites insolites Etang de Jean Mervans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II