Visites insolites Ferme des Periann Ferme des Periann Saint-Bonnet-en-Bresse
Visites insolites Ferme des Periann Ferme des Periann Saint-Bonnet-en-Bresse mardi 14 juillet 2026.
Saint-Bonnet-en-Bresse
Visites insolites Ferme des Periann
Ferme des Periann 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:30:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Visites insolites de l’Office de Tourisme La Ferme des Periann. La Gazette des Animaux Plongez dans la vie d’une ferme bressane d’autrefois à travers les animaux. Du coq qui rythmait les journées au chien gardien de la nuit, en passant par la chèvre ou le lapin, chaque animal révèle anecdotes, croyances et traditions rurales. La visite se poursuivra par une démonstration de débardage au pas d’un poney shetland.
Nombre de places limité Réservation obligatoire .
Ferme des Periann 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com
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L’événement Visites insolites Ferme des Periann Saint-Bonnet-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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