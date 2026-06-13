Visites insolites Ferme des Periann Ferme des Periann Saint-Bonnet-en-Bresse

Saint-Bonnet-en-Bresse

Visites insolites Ferme des Periann

Ferme des Periann 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:30:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Visites insolites de l’Office de Tourisme La Ferme des Periann. La Gazette des Animaux Plongez dans la vie d’une ferme bressane d’autrefois à travers les animaux. Du coq qui rythmait les journées au chien gardien de la nuit, en passant par la chèvre ou le lapin, chaque animal révèle anecdotes, croyances et traditions rurales. La visite se poursuivra par une démonstration de débardage au pas d’un poney shetland.

Nombre de places limité Réservation obligatoire .

Ferme des Periann 5, rue des Vernes Saint-Bonnet-en-Bresse 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 05 02 info@bresse-bourguignonne.com

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English : Visites insolites Ferme des Periann

L’événement Visites insolites Ferme des Periann Saint-Bonnet-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II