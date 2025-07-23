Visites insolites Visites spectacles Périgueux
Visites insolites Visites spectacles Périgueux mercredi 23 juillet 2025.
Périgueux
Visites insolites Visites spectacles
Place de l’Église Saint-Georges Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-23 19:00:00
fin : 2025-08-06 20:00:00
Date(s) :
2025-07-23 2025-08-06 2026-08-12
Un comédien et une comédienne-danseuse de la Cie MastoCK vous attendent et vous invitent à suivre un parcours participatif qui vous mènera d’une scénette à l’autre, vous offrant un nouveau regard sur le patrimoine de Périgueux. Chaussez vos meilleures chaussures pour partir à la découverte de la ville et de son histoire à l’occasion d’une visite dynamique, poétique et délirante !
Réservation obligatoire
1h* de 0 à 7 €
Lieu de RDV sonné à l’issue de la réservation .
Place de l’Église Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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L’événement Visites insolites Visites spectacles Périgueux a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Communal de Périgueux
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